１１日午前０時２５分頃、金沢市二俣町の県道で、「車のタイヤがパンクし、道路が陥没した」と現場を通行した車の運転手から１１０番があった。道路に幅約１０メートル、深さ約５メートルの穴ができており、けが人はいなかった。石川県県央土木総合事務所によると、現場の道路の下に排水用の地下水路が通っている。何らかの原因で地下水路から水があふれ出し、陥没につながった可能性があるという。陥没を受け、現場を含む約５