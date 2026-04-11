◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１１日・東京ドーム）巨人の坂本勇人内野手が、ヤクルト山野から今季１号を放ち、デビュー２年目の２００８年から１９年連続本塁打。プロ野球で、本塁打の連続年数の最長は、１９８９〜２０１５年に２７年連続の谷繁元信（横浜・中）だが、巨人では２２年連続の王貞治（１９５９〜１９８０年に次いで、１９年連続の柴田勲（１９６３〜８１年）、阿部慎之助（２００１〜１９年）に並び２番