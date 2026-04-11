多田梨音（りのん）ら『今日好き』ダンスユニットがCUTIE STREETと“超可愛い”パフォーマンスを実施。「本物のアイドルかと思った」「感動したよー！！！」などと反響が寄せられた。【映像】「本物のアイドルかと思った」りのんらのアイドルステージ2026年4月11日、ABEMA開局10周年を記念した生放送特番『30時間限界突破フェス』内にて「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」が放送された。多田梨音（り