【桐光学園−藤嶺藤沢】桐光学園先発・小山田＝相模原ギオン（花輪久写す）高校野球の春季神奈川県大会（県高野連主催、神奈川新聞社など後援）は１１日、８球場で２、３回戦１６試合を行った。４回戦進出チームは夏の神奈川大会のシード権を手にした。横浜隼人は寺田禮（２年）が横須賀学院に無安打無得点を達成し、２−０で勝利した。相洋は片見瞭（同）が東海大相模に２安打完封し、２−０で破った。桐蔭学園は星槎国際湘