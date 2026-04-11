4月11日、阪神競馬場で行われたG2・阪神牝馬ステークス（芝1600m）は、C.ルメール騎乗のエンブロイダリーが鮮やかな逃げ切りを決めた。変幻自在な手綱さばきで見事に、同馬の今季初戦を勝利に導いた。阪神牝馬S、勝利ジョッキーコメント1着エンブロイダリーC.ルメール騎手「休み明けでどんな競馬ができるかちょっと分からなかったけど、返し馬で馬体は良さそうで、1枠でもし良いスタートしたら多分逃げるかな思っていました。