4月11日、中山競馬場で行われたG2・ニュージーランドトロフィー（G2・芝1600m）は、6番人気のレザベーションが快勝。断然人気のロデオドライブは2着に敗れた。このレースの1〜3着馬にはNHKマイルカップへの優先出走権が与えられる。ニュージーランドトロフィー、勝利ジョッキーコメント1着レザベーション原優介騎手「直線向かったところで思いっきりソラを使われてしまって、脚色が残っていたの分かっていたんですけど、ちょっ