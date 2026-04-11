『ナゴヤ球場』の老朽化に伴い移転が決まった、中日ドラゴンズの2軍本拠地。現在、22市町が誘致の意向を示す“争奪戦”となっている。先行したソフトバンクの事例から、球場誘致がもたらす「街おこし」の期待と課題を探った。 ■ヒビも目立つほどに老朽化…2030年代前半を目指して移転へ 未来のドラゴンズを担う“若竜”が活躍する2軍戦の舞台になっている『ナゴヤ球場』。1948年からおよそ半世紀、ドラゴンズのホ}