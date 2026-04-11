4月11日、福島競馬場で行われた第3Rで、室井潔調教師（美浦）は管理するサフランルージュ（牡3・野中悠太郎騎手）が1着となり、JRA初勝利を挙げた。「焦らないようにと思っていた」レース後は「1つ勝ちたいという思いはありましたが、この世界で1つ勝つことの難しさも分かっていたので、焦らないようにと思っていました」と振り返った。さらに「スタッフが経験もあり、落ち着いてしっかりやってくれたおかげ」と周囲への感謝