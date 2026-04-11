男子5000メートル（タイムレース）で36位だった三浦龍司＝えがお健康スタジアム陸上の選抜中・長距離大会は11日、熊本市のえがお健康スタジアムで行われ、タイムレースの男子5000メートルは山口智規（SGH）が13分16秒38で日本勢トップの4位に入った。昨年の世界選手権東京大会3000メートル障害8位の三浦龍司（SUBARU）は13分45秒10で36位だった。男子1500メートル（タイムレース）は森田佳祐（SUBARU）が3分40秒15で制した。佐