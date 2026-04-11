米国とイランは仲介国パキスタンでの初協議に臨む前から、互いに条件を突きつけてけん制するつばぜり合いを繰り広げた。双方とも交渉を始める意向はあるものの、妥協点を見いだせるかどうかは予断を許さない。（ワシントン池田慶太、国際部吉形祐司）米国のトランプ大統領は１０日、「イランは、国際的な水路を使って短期的に世界を恐喝すること以外、『手札』がないことを認識していないようだ」と自身のＳＮＳに投稿した