岐阜県各務原市の水族館では、お花見をイメージした水槽が訪れた人を楽しませています。満開の桜のそばで優雅に泳ぐ紅白の金魚。異色の組み合わせが見られるのは各務原市にあるアクア・トトぎふで、企画展示「桜金魚の水中お花見」では、春を彩る桜と菜の花の造花を飾り付けた水槽に12匹の金魚が泳ぎます。さらに、泳いでいる金魚の名前は「桜東錦」など、いずれも桜の名がつく3種類だということです。アクア・トトぎ