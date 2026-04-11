■第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会2026（11日、熊本・えがお健康スタジアム）【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！陸上の中長距離種目中心に行う“金栗記念陸上”。男子3000m障害の⽇本記録保持者の三浦龍司（24、SUBARU）が5000mで国内初戦レースに臨んだ。男子5000mには三浦のほかに1万mの元日本記録保持者・塩尻和也（29、富士通）や吉居大和（24、トヨタ自動車）などが