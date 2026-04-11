All About ニュース編集部は2026年3月3日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「歴代国宝級イケメン」に関するアンケート調査を実施しました。「国宝級イケメン」は、ファッション誌『ViVi』（講談社）に掲載される人気企画「ViVi国宝級イケメンランキング」で上位にランクインした男性芸能人を指します。同ランキングでは、1位を連続で獲得するなど好成績の芸能人は「殿堂入り」することでおなじみです。それでは、「今後殿堂入り