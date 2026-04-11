お金にゆとりのある人ほど、趣味との付き合い方が上手です。といっても、「高級クラブをそろえる」「最新カメラへ買い替える」といった“お金のかかる趣味”とは限りません。好きなことを無理なくコツコツ続ける。そんな一生ものの趣味を持つ人ほど、心も家計も豊かになります。一方で、流行や人付き合いに流されて始めた趣味は、続かずに終わりやすく、時間もお金ももったいない結果になります。趣味は本来、心を満たし、自分らし