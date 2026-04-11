モデルのマギーさんは4月9日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ圧巻のスタイルを披露しました。【写真】マギーの美脚ショット「いつも素敵です」マギーさんは「Take me back」とつづり、3枚の写真を載せています。オフショルダーのトップスにショート丈のミニスカートを着用した姿を披露。高層ビルが立ち並ぶ都市を見渡せるベランダに立ち、圧巻のスタイルを見せています。美脚や整った顔立ちなど、マギーさんの持つオーラが際