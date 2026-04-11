中国商務部によりますと、4月6日から10日にかけて、中国・韓国自由貿易協定（FTA）第2段階の第14回協議が韓国・ソウルで開かれました。双方は、両国首脳が中国・韓国自由貿易協定第2段階協議を加速させることで一致した重要な共通認識を踏まえ、越境サービス貿易や投資、金融サービス、ネガティブリストに関連する問題などをめぐって踏み込んだ議論を行い、協議は前向きな進展をみせました。（提供/CGTN Japanese）