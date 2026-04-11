言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、専門的な用語から日常的な愛称まで、共通の響きを持つ3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□いど□□しん□□ちゃんヒント：傷が治る過程で見られる皮膚の状態や、ジェット燃料などの名称、そしてカエルのキャラクターなどの愛称を