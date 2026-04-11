お笑いコンビ・海原やすよともこがＭＣを務めるＡＢＣテレビ「やすとものいたって真剣です」が９日放送され、「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ」初代王者のギャロップ・林健がゲスト出演した。林は永野ととろサーモン・久保田かずのぶを相手に悩み相談。永野からは「テレビのおもちゃにならずに、感情を出していけばいい。本意じゃない企画はやる必要がない」とアドバイスを受けるも、真面目すぎる性格もあって「それは怖いんですよね。