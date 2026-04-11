「赤城雷神杯・Ｇ１」（１２日開幕、桐生）１２日に豪華メンバーが激突するナイターＧ１が開幕する。今節はＷドリーム戦が実施され、初日のメイン１２Ｒの「赤城ドリーム戦」には地元の関浩哉（３１）＝群馬・１１５期・Ａ１＝が乗艇。「悪くないと思います。ただ、上がりが鈍くてターン回りでロスをしている感じなのでペラを煮詰めたい。ギアと外回りもやります」と方向性を定めて上積みを狙っていた。