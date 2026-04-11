「赤城雷神杯・Ｇ１」（１２日開幕、桐生）谷野錬志（４１）＝静岡・９６期・Ａ１＝が５６号機を獲得。２連対率は４７％を誇り、前回も中亮太（福岡）が優出２着の実績を残したパワーは確かなエンジンだ。１１日のスタート特訓後は「気象条件的に、どうしても重さはありますね」と苦笑いだったが、「それでも、班の中では分が良かったです」と手応えをつかんでいた。１２日の初日を見据えては、「いいエンジンだと思うし、