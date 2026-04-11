◆スペイン１部Ｒソシエダード―アラベス（１１日、レアレ・アレーナ）Ｒソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が、ホームのアラベス戦でベンチ入りした。前節のレバンテ戦（２〇０）では、１月１８日のバルセロナ戦で左太もも裏を負傷してから７６日ぶりに公式戦でメンバー入りするも出場機会はなし。２戦連続ベンチ入りとなった今節では、８３日ぶりの実戦復帰に期待がかかる。６月の北中米Ｗ杯に向けても、第２次森保ジャパ