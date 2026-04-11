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◆プロボクシング▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦ＷＢＣ同級１位・坪井智也（無効試合）ＷＢＣ同級６位ペドロ・ゲバラ（４月１１日、東京・両国国技館）前ＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級王者でＷＢＣ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１位・坪井智也（３０）＝帝拳＝が元世界２階級制覇王者でＷＢＣ世界同級６位ペドロ・ゲバラ（３６）＝メキシコ＝と対戦。２回、偶然のバッティングでゲ