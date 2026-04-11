◆パ・リーグ西武５―２ロッテ（１１日・ベルーナ）西武・武内夏暉投手（２４）が７回４安打１失点の好投を見せ今季３登板目で初白星を挙げた。チームはロッテと入れ替わり、最下位を脱出した。初回から波に乗った。先頭の西川を３球で空振り三振にしとめると、続く藤原を３球で投ゴロ。上田にはファウルで粘られるも１５球で初回を料理し「立ち上がりしっかり３人で行けたのがいいリズムにつながった」と背番号２１。５ー