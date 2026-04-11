◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１１日・東京ドーム）坂本勇人内野手の今季１号ソロにファンが大興奮した。坂本は「６番・三塁」で６試合ぶりに先発出場。１−３の７回２死に打席に立つと初球を強振し、バックスクリーン左に叩き込んだ。今季１号となった一打は通算２９９号目。プロ野球史上４８人目となる通算３００本塁打まであと一本とした。球場ではスタメン発表の際に坂本の名前が呼ばれると、ファンが「きゃー