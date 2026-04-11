モデルとして活躍するＳＨＩＨＯ（４９）が１１日、都内で行われたウェルネスイベント「Ｗｈｅｒｅｉｔａｌｌｂｅｇｉｎｓ！／原点回帰」に出席し、心身の健康がもたらすメリットを力説した。この日はＳＨＩＨＯとヨガインストラクターのＪｕｒｉＫＯが主宰する「ＩＧＮＩＴＥＹＯＧＡＳＴＵＤＩＯ」とのコラボが実現し、音楽に合わせて体を動かすヨガプログラムを約７５分間実施。ＳＨＩＨＯは「映像と音楽、誘導