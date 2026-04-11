プロフィギュアスケーターの羽生結弦さんが出演と製作総指揮を手掛けるアイスショー「ＹＵＺＵＲＵＨＡＮＹＵ“ＲＥＡＬＩＶＥ”ａｎＩＣＥＳＴＯＲＹｐｒｏｊｅｃｔ」が１１日、故郷・宮城のセキスイハイムスー、パーアリーナで開幕。立ち見が出るほどの７０００人の観客を魅了した。プロ転向後のプログラム「ＭＥＧＡＬＯＶＡＮＩＡ」、「ＭａｓｓＤｅｓｔｒｕｃｔｉｏｎ―Ｒｅｌｏａｄ―」らに加え、２０１８