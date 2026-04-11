◇プロ野球セ・リーグ 巨人 - ヤクルト（11日、東京ドーム）3日のDeNA戦以来となるスタメン起用となっていた坂本勇人選手。7回に迎えた第3打席で、待望の今季第1号ソロHRを放ちました。この日は初回に2点を失った巨人。対するヤクルトの先発・山野太一投手を打ちあぐねており、なかなか得点があげられていませんでした。そんな中、3回には山瀬慎之助選手がプロ初HR。巨人の1点ビハインドで試合が進んでいました。すると7回表には、