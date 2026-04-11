◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦同級1位 フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）＜12回戦＞同級2位・那須川天心（帝拳）（2026年4月11日両国国技館）プロボクシングWBC世界バンタム級2位の那須川天心（27＝帝拳）は同級1位の元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）と激突。4回終了後の公開判定では1−0でリードした。負けられない再起戦で初回からいい動きを見せた“神童”。初回から