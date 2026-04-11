アメリカとイランの代表団は11日、戦闘終結に向けた協議に向け、仲介国パキスタンの首相とそれぞれ個別に会談しました。アメリカとイランの代表団は11日、戦闘終結に向けた協議を仲介するパキスタンの首都イスラマバードに到着しました。パキスタン首相府の発表によりますと、アメリカのバンス副大統領は協議に先立ち、パキスタンのシャリフ首相と会談。シャリフ氏は、両国の建設的な対話への意欲を評価したうえで、今回の協議が「