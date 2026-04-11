4月11日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」第31節GAME1が行われた。東地区2位が入れ替わったほか、ワイルドカード1位の座も入れ替わり、チャンピオンシップシード順に動きがあった。 東地区は、首位の宇都宮ブレックスが地区優勝へ前進した一方で、2位以下の上位争いに大きな動きがあった。前節終了時点で東地区2位につけていた千葉ジェッツがホームで滋賀レイクスに手痛い逆転