[4.11 ラ・リーガ第31節](アノエタ)※21:00開始<出場メンバー>[ソシエダ]先発GK 1 アレックス・レミロDF 2 ジョン・アランブルDF 6 アリツ・エルストンドDF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァルDF 17 セルヒオ・ゴメスMF 7 アンデル・バレネチェアMF 8 ベニャト・トゥリエンテスMF 18 カルロス・ソレールMF 23 ブライス・メンデスFW 9 オーリ・オスカールソンFW 24 ルカ・スチッチ控えGK 13 ウナイ・マレーロGK 32 アイトール・フ