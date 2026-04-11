4月6日～10日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 メタリアル東Ｇ 26/ 210018282.04/7 魚喜東Ｓ 26/ 2 60 9050.04/9 バリュエンス東Ｇ 26/ 8 3700 526042.2 4/10