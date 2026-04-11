JETプログラムの壮行会で寿司を手にする参加者ら＝11日、北京の日本大使館（共同）【北京共同】中国北京の日本大使館で11日、日本での国際交流や外国語教育を目的とした「外国青年招致事業（JETプログラム）」に参加する中国人21人の壮行会が開かれた。例年は地方政府からの推薦者が半数程度を占めるというが、今年は1992年度の派遣開始以来初めて推薦がなく、全員が公募で選ばれた。日中関係の悪化が影響した可能性がある。参