自民党は、12日の党大会を前に、地方組織の幹部らを集めた会議を開きました。高市首相は、2月の衆議院選挙での大勝に感謝の意を示すとともに、来年の統一地方選の勝利に向けて組織を引き締めました。高市首相「今年は、本当にご苦労をおかけいたしました。突然の解散で“何てことしてくれんねん”と思われた方も多かったかと思いますけれども、政権選択選挙である衆議院選挙で、316議席という過去最多の議席をたまわることができま