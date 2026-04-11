マルハン東日本カンパニーは、2026年4月2日(木)、コンラッド東京にて「2026年度 新入社員入社式」を開催。入社式懇親会にて、公式アンバサダーを務める人気お笑いコンビのチョコレートプラネット(長田庄平、松尾駿)がサプライズで登場し、新入社員52名の門出を華やかに祝福した。2人が姿を現すと予想外の展開に会場は騒然となり、大きなどよめきと歓声が沸き起こる。その後、人気コントを彷彿とさせるコミカルな演出や、新入社員と