HYDEが5月13日のCDアルバム『JEKYLL』発売を前に、4月17日よりアルバムに収録される楽曲のミュージックビデオとLive Session VideoをHYDE Official YouTubeにて毎週公開することが決定した。こちらの映像は、アルバム初回限定盤・UNIVERSAL MUSIC STORE 限定盤にも全て収録される。公開スケジュールは以下のとおり。＜公開スケジュール＞・4月17日(金) DIE HAPPILY・4月24日(金) MAISIE -HYDE Ver.-・5月1日(金) SO DREAMY・5月8日