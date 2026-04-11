SPICY CHOCOLATEが主催するレゲエフェス＜渋谷レゲエ祭2026＞が、10月4日(日)川崎CLUB CITTA’にて開催されることが発表された。本イベントはMIX CDのように、1曲ごとにアーティストが入れ替わり登場するノンストップスタイルのレゲエフェス。2009年からスタートし今年で18回目の開催を迎える。チケットは明日12日(日)12:00より最速先着先行の受付がスタート。なお、SPICY CHOCOLATEは4月15日に新曲「離れても好きな人 feat. Sugar