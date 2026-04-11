テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが１１日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。インスタグラムに「今週もスーパーＪチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！」と書き出し、透け感あふれるピンクのブラウスに白スカート、ベージュのワンピースを着用したコーデを披露。続けて「明日は関東で６〜７月並みの暑さになる予想ですこまめな水分補給など、暑さ対策をしっかりしてお過ごしください。新