◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ女子チャンピオンシップ準々決勝第２日（１１日、神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナほか）２戦先勝のチャンピオンシップ（ＣＳ）が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位のＮＥＣ川崎が、ホームで同８位の埼玉上尾を３―０（２５―１８、２５―１９、２５―１５）で退けた。マッチポイントから来季にイタリア１部セリエＡミラノに移籍が決まっているエース・佐藤淑乃がスパイクを力