モーニング娘。’26 が、4月11日にTACHIKAWA STAGE GARDEN(東京)で＜モーニング娘。’26 コンサートツアー春 - Rays Of Light -＞をスタートさせた。オフィシャルからのレポートをお届けする。※リーダー野中美希は腰椎椛間板ヘルニアのためコンサートは欠席。2014年9月30日に12期メンバーとしてグループに加入し、2025年7月からはサブリーダーとしてグループをけん引してきた牧野真莉愛が、本ツアーを持ってモーニング娘。及びハ