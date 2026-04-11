◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１０節水戸１―１（ＰＫ３―２）千葉（１１日・フクダ電子アリーナ）Ｊ１千葉はホームで水戸と対戦しＰＫ戦の末に敗れた。勝てば２００８年１０月５日（対浦和２〇１フクアリ）以来１８年ぶりのＪ１公式戦連勝だったが、長年しのぎを削ってきた昇格組・水戸に今季２戦２敗となった。小林慶行監督は「攻守ともに自分たちのやりたいことができた。その中で結果を持ってこれないっていうの