三代目 J SOUL BROTHERSのヴォーカル・今市隆二が、4公演限定となるファンミーティング・イベント＜2026 RYUJI IMAICHI Special Meeting “FIRST MOVE”＞を開催することが発表された。本公演はファンのもとへ“会いに行く”ことをテーマに掲げ、歌を届けながらファンと特別な時間を共有することを目的とした企画になる。濃密でプレミアムな空間が8月の福岡公演を皮切りに各地で展開される予定だ。チケットは、4月20日(月)より三代