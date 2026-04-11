これから真夏にかけて快適に過ごすなら、パンツの素材も意識してみて。軽やかで通気性の良いリネン素材なら、見た目も爽やか。そこで今回は、上品で大人コーデにも取り入れやすい「リネンパンツ」を【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。オンオフ問わず活躍してくれるはず。 抜け感と上品さを両立するリネンワイドパンツ 【ZARA】「バレルフィット リネンパンツ ZW COLLECTION」\8,590（税込） トレンド感