大同生命ＳＶリーグに所属するＶＣ長野トライデンツが１１日、長野・松本市内で大同生命保険株式会社との地域活性化イベント「つなぐ、ひろげる」（後援・公益社団法人ＳＶリーグ）を開催。地域の持続的発展、企業の持続的成長を目的とした企画で、地元中小企業・個人事業所から約１４０人が参加した。イベントは２部構成で、第１部は同市内で地域企業交流会を実施。チームを運営する株式会社ＶＣ長野クリエイトスポーツの大矢