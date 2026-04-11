毎日食事を用意するようになって、昔の自分を思い出すことはありませんか？ 何気なく食べていた頃には気づかなかったことが、今になって見えてくることもあります。今回は、母の手料理をめぐって後から気づいた、筆者のエピソードをご紹介します。 何も考えずに 実家に住んでいた頃、母の手料理を特別なことと思わずに食べていました。時には「また和食？」と口にしたり、魚を残したりと、失礼な態度をとることもあり