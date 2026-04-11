◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１１日・東京ドーム）高々と舞い上がった打球が、一直線にバックスクリーンへ向かった。２点を追う７回２死、巨人の坂本勇人内野手が、山野の１４６キロワンシームを強振し今季１号。２５年８月１５日の阪神戦以来の一発に、東京ドームに詰めかけたＧ党は、割れんばかりの拍手を送った。２２打席ぶりの安打でチームは１点差に追い上げた。１９年連続本塁打は、巨人では王貞治の２２年連