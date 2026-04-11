呪イ系アイドル・マザリと異彩の現代着物ブランド・iroca（イロカ）によるコラボレーションプロジェクトがスタートする。発端は昨年2025年にマザリのマネジメントオフィスMAD’S iNKに所属する、那月邪夢がirocaとコラボ、オリジナルの振袖を製作したことに遡る。その最中にirocaスタッフの娘がアイドルデビューすることに。それがなんとMAD’S iNK所属グループ、マザリの紫の咆哮魔、蛇喰ホムラ（ジャバミホムラ）だったのである