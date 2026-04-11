“祭典”を間近に控えた小悪魔金髪美女レスラーを襲ったまさかのハプニング。おでこに痛々しく残る傷跡と挑発的なすっぴん自撮りショットに多くのエールが送られている。【画像】小悪魔美女、すっぴん素顔と“アザが痛々しい”自撮りショットWWEスーパースターのリヴ・モーガンが9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。すっぴん素顔とおでこのアザが痛々しい自撮りショットを公開した。公開された写真では、リヴのおでこ中央