東北地方で暴風が予想されている影響で、東北新幹線は12日午前中から遅れや運休となる可能性があります。【映像】東北新幹線 あす暴風予想で遅れや運休の可能性北海道の近くで低気圧が発達している影響で、北日本では11日から12日にかけて暴風が予想されています。これに伴い、JR東日本は12日の午前中から東北新幹線に遅れや運休が発生する可能性があると発表しました。また、山形新幹線の福島と新庄の間でも、正午ごろか