◇明治安田J1百年構想リーグ第10節町田1―0柏（2026年4月11日町田GIONスタジアム）全国高校選手権王者の神村学園から町田に加入した新人FW徳村楓大が途中出場し、価値ある決勝ゴールを呼び込んだ。FW相馬勇紀の故障欠場もあり、今季リーグ戦3試合目で最も早い後半22分から左シャドーで起用された。同30分にMF林幸多郎が敵陣左サイドで相手ボールを奪うと、背後から前方のスペースへ走り込んでパスを受ける。「幸多郎くん